2021/09/06 | 14:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، اليوم الأحد، أن أسعار النفط العالمية حاليا غير ثابتة ولا يمكن الاعتماد عليها في طرح مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2022. […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية: لايمكن الاعتماد على أسعار النفط العالمية الحالية في موازنة 2022 المركز الخبري الوطني.

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