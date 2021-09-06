ممثل الاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية يصل إلى بغداد

2021/09/06 | 14:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وصل ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم الاثنين، إلى بغداد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان مقتضب تلقى”المركز الخبري الوطني” نسخه منه : إن “ممثل […]

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