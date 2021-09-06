2021/09/06 | 14:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أقام المحامي المصري محمد حامد سالم، دعوى قضائية يطالب فيها بإقالة حسام البدري من تدريب المنتخب المصري لكرة القدم، ورد كافة المبالغ التي تقاضاها منذ توليه مسؤولية تدريب المنتخب.وأقام المحامي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوى قضائية ضد السيسي بسبب المنتخب المصري المركز الخبري الوطني.

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