السعودية تدين الاعتداء الإرهابي بمحافظة كركوك

2021/09/06 | 14:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة للاعتداء الإرهابي، الذي استهدف نقطة تابعة لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية.وجددت الوزارة بحسب بيان لها اليوم الاثنين، التأكيد …

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