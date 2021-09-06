2021/09/06 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عن خطط ستراتيجية لتأمين المناطق الفاصلة بين ثلاث محافظات، فيما أشار إلى، أن الخرق الأمني في كركوك لن يمر بدون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يحيى رسول : الخرق الأمني في كركوك لن يمر بدون عقاب المركز الخبري الوطني.

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