 بعد سيطرة طالبان على بنشير.. أحمد مسعود يدعو إلى

2021/09/06 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا قائد المقاومة المناهضة لطالبان في وادي بنشير الأفغاني، الاثنين، إلى "انتفاضة وطنية" ضد الحركة.

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