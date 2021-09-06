بطول 45 كم.. الاعمار تواصل تنفيذ مشروع الممر الثاني لطريق (كربلاء المقدسة - الرزازة)

2021/09/06 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، الاثنين مواصلة

تنفيذها اعمال مشروع الممر الثاني

لطريق (كربلاء المقدسة - الرزازة)، عن

طريق شركة اشور العامة وإشراف دائرة

الطرق والجسور التابعتين للوزارة،

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