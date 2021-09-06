2021/09/06 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حمزة مصطفى

بعد ستة عشر عاما الإ شهر تكمل الطبقة

السياسية العراقية إستعداداتها لإجراء

إنتخابات شبه مبكرة.



الشعب ومنذ ستة عشر

عاما الإ شهر يستعد وبكل ثقة للمقاطعة

تحت نظرية "لا جديد تحت الشمس".

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