2021/09/06 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الاثنين، عن فتح باب الترشيح لمنصبي الأمين العام، والأمين المالي.

وقال مدير المكتب الاعلامي للجنة حسين علي حسين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية قررت فتح باب الترشيح لمنصبي الأمين العام، والأمين المالي لمدة أربعة عشر يوماَ تبدأ إعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق للسابع من شهر أيلول الجاري ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأثنين الموافق للعشرين من الشهر ذاته".

وأضاف انه "على الراغبين بالترشيح تقديم طلباتهم الى القسم الاداري في اللجنة الأولمبية بمقرها في شارع فلسطين خلال المدة المذكورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأولمبية تفتح باب الترشيح لمنصبي الأمينين العام والمالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأولمبية تفتح باب الترشيح لمنصبي الأمينين العام والمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).