ممثل الاتحاد الأوروبيّ يصل إلى بغداد

2021/09/06 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن وصول ممثل الاتحاد الأوروبيّ الى بغداد في زيارة رسمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان مقتضب ان "ممثل الاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل وصل الى بغداد في زيارة رسمية".

من جانبه أوضح مصدر مطلع، ان "بوريل سيلتقي خلال الزيارة عدد من كبار المسؤولين ويبحث معهم جملة من القضايا المشتركة".

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