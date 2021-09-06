ممثل الاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيَّة والأمنيّة يصل إلى بغداد

2021/09/06 | 14:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصل ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ممثل الاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيّة جوزيب بوريل وصل إلى بغداد”.

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