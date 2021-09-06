مرشحة عن البصرة لـ”النور”: برنامجنا الانتخابي يعبر عن حاجة المجتمع ومشاكله

2021/09/06 | 14:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت المرشحة عن تحالف العقد الوطني في محافظة البصرة زينب خزعل التميمي، ان برنامجها الانتخابي يعبر عن حاجة المجتمع ومشاكله، فيما شددت على ضرورة تصدر ذوي الخبرة والاختصاص وخاصة في مجالات الاقصاد والتمنية المستدامة.وقالت زينب خزعل المرشحة عن الدائرة الدائرة الثانية تسلسل 36 في تصريح لـ”النور نيوز”، انها “التقت عددا من …

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