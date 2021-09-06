2021/09/06 | 14:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/اعلنت اللجنة العليا للسكن في واسط عن رفع يد الإصلاح الزراعي عن /8 / آلاف قطعة أرض ضمن الحدود الادارية لبلدية الكوت .وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/:" هناك الكثير من الأراضي تحيط بمدينة الكوت، وأن جزءاً منها يعود لوزارات الزراعة والمالية والدفاع ،مبينا ان هذه الأراضي أصبحت الان داخل الحدود الإدارية للبلدية ، حيث تمت المباشرة بمسحها تمهيداً لتوزيعها على المواطنين".واضاف :" ان الفئات التي سيتم شمولها بالتوزيع هي كوادر التربية و الصحة والقوات الأمنية إضافة إلى فئات أخرى لم تشمل سابقا بالتوزيع"./إنتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا للسكن في واسط ترفع يد الإصلاح الزراعي عن /8/ آلاف قطعة وتحويلها الى سكني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا للسكن في واسط ترفع يد الإصلاح الزراعي عن /8/ آلاف قطعة وتحويلها الى سكني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).