2021/09/06 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” على المستوى المحلي.وقالت اللجنة، وفق وسائل اعلام صينية، إنها سجلت 18 إصابة جديدة بالفيروس خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد التطعيم..



الصين تسجل “صفر” إصابات بكورونا المركز الخبري الوطني.

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