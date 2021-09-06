القبض على 26 متهماً بقضايا مختلفة في بغداد

2021/09/06 | 14:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على 26 متهماً بينهم أربعة إرهابيين في بغداد.وذكر بيان للخلية، أن “الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية، والخارجين عن القانون، إذ تمكنت كتيبة الاستطلاع في فرقة المشاة الحادية عشرة من إلقاء القبض على متهم بالإرهاب شمالي شرقي بغداد، في حين […]

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