اعتقال إرهابي وضبط أعتدة ومواد مهربة في الأنبار

2021/09/06 | 14:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية والجيش العراقي، اليوم الاثنين، القبض على إرهابي وضبط اعتدة ومواد مهربة في الأنبار.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، ألقت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع) وبالتعاون مع قوة برية متمثلة بالفوج الثالث لواء المشاة 39 والفوج الاول لواء المشاة 38 واستخبارات اللواء، القبض على أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب في سيطرة جسر الصديقية”.

واضاف البيان،أن “مفارز الاستخبارات والقوة ذاتها، تمكنت من ضبط شاحنة نوع ( تريلة) محملة بالسكراب المخفي بمحاصيل زراعية لغرض التهريب في منطقة الصوفية بالرمادي”، مشيراً إلى أن “القوة تمكنت أيضاً من ضبط 51 لغم دبابة وعبوتين على شكل صفيحة في منطقة الخط الستيراتيجي بالرمادي”.

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