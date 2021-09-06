2021/09/06 | 14:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أجرت مستشفى المحموية العام، ٦٢٤ عملية غسل كلوي خلال شهر.وجاء في بيان لدائرة صحة الكرخ تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مركز الأمل لغسيل الكلوي في مستشفى المحمودية العام أجرى (٦٢٤) غسلة خلال شهر آب الماضي”.وأوضح، انه “توزعت بين (٣٣٦) غسلة صباحية و (٢٨٨) غسلة مسائية للمرضى الراقدين و الداخلين …

ظهرت المقالة مستشفى المحمودية تجري ٦٢٤ عملية غسل كلوي خلال شهر أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفى المحمودية تجري ٦٢٤ عملية غسل كلوي خلال شهر) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفى المحمودية تجري ٦٢٤ عملية غسل كلوي خلال شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).