2021/09/06 | 14:54 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأثنين 6 سبتمبر 2021 | 02:36 مساءً | عدد القراءات : 30

العمليات المشتركة بشأن هجوم كركوك: ردنا سيكون قاسيا

اكدت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، ان الرد على هجوم داعش على الشرطة الاتحادية في كركوك سيكون قاسيا.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، ان ماحصل في كركوك لن يمر دون رد وردنا هذه المرة سيكون قاسيا عبر المزيد من الجهد الاستخباري الذي يوقف حركة الارهاب ويستهدفه في العمق من اجل خيري كركوك واستقرارها، اليس الصبح بقريب"٠

وشهدت محافظة كركوك ليلة السبت، هجوما نفذه داعش على قوات الشرطة الاتحادية، ما اسفر عن استشهاد ١٢ منتسبا واصابة اخرين.

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