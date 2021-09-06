2021/09/06 | 15:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت شركة توتال إينيرجيز الفرنسية، اليوم الاثنين، إن قيمة استثماراتها الإجمالية في المشاريع الموقعة بالأمس مع الحكومة العراقية لمشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية تبلغ 10 مليارات دولار.وقال رئيس مجلس الإدارة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توتال: 10 مليارات دولارات استثمارات الشركة بالعقود الموقعة مع الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توتال: 10 مليارات دولارات استثمارات الشركة بالعقود الموقعة مع الحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).