2021/09/06 | 15:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت محافظة الأنبار العراقية، اليوم الاثنين، عن بدء أولى خطوات استثمار النفط والغاز في المحافظة، فيما حددت سبب تأخر استثمارها.وقال مستشار محافظ الأنبار لشؤون الطاقة عزيز الطرموز بحسب ما جاء بوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "بيئة الأنبار …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار العراقية تعلن بدء استثمارات بقطاع النفط) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنبار العراقية تعلن بدء استثمارات بقطاع النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).