حصري لـCNN.. رحلة إلى أفغانستان الجديدة تحت حكم طالبان

2021/09/06 | 15:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حشد يصيح بينما تستعرض طالبان أعلامها.داخل أفغانستان الجديدة، وفي مقاطعة بكتيكا الريفية، دعا الحاكم إلى اجتماع مع عدم وجود أي امرأة، بينما يتلقط صبي صغير صورة سيلفي.لقد تغير الكثير منذ أن تولت طالبان زمام الأمور، هواتف ذكية ووسائل تواصل اجتماعي.لكن الفقر لا يزال المشكلة الأكبر.تلقي CNN نظرة أولية على الحياة في المناطق الريفية بأفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة.

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