2021/09/06 | 15:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلامي

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، مواصلة الضغط على بقايا داعش الارهابية في كركوك وديالى.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنة المشتركة والحشد الشعبي وطيران الجيش، تقوم بدور كبير في ملاحقة بقايا داعش الارهابية في العظيم وكركوك"، مشيراً إلى أن بقايا داعش تختنق وأوشكت على الانتهاء".

ولفت الى أن هناك" عملاً وضغطاً كبيرين مستمرين في مطاردة وملاحقه التنظيمات الارهابية تقوم بهما القوات الأمنية التي ستتمكن من دحرها وإنهاء تواجدها".

ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية في الخروقات الأمنية بكركوك ، فيما شدد على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الاستخبارية، وإيجاد آليات تنسيق فاعلة بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية لتجنب الخروقات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشتركة: بقايا داعش تختنق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشتركة: بقايا داعش تختنق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).