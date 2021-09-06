البيشمركة: ملف الخروقات التركية للأراضي العراقية من اختصاص الحكومة الاتحادية

2021/09/06 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، أن ملف الخروقات التركية للأراضي العراقية من اختصاص الحكومة الاتحادية.

وقال الياور إن الطيران التركي يخترق الاجواء العراقية يوميا بمسافة تقدر بمئتين وخمسين كيلومترا مبينا ان القوات التركية تدخل الاراضي العراقية دون اي استنكار، لافتا الى ان تركيا تتخذ محاربة البككه ذريعة لاختراق السيادة العراقية.

واكد ياور ان الإقليم لا يستطيع ان يتدخل في تلك المواضيع وليس له الحق قانونيا ان يقوم باتفاقات امنية مع دول الجوار.

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