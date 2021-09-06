العمليات المشتركة: بقايا داعش تختنق وأوشكت على الانتهاء

2021/09/06 | 15:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، مواصلة العمليات العسكرية ضد بقايا تنظيم داعش في محافظتي كركوك وديالى.

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وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (6 أيلول 2021)، إن "القوات الأمنية المشتركة والحشد الشعبي وطيران الجيش، تقوم بدور كبير في ملاحقة بقايا داعش الارهابية في العظيم وكركوك"، مشيراً إلى أن "بقايا داعش تختنق وأوشكت على الانتهاء".

ولفت الى أن "هناك عملاً وضغطاً كبيرين مستمرين في مطاردة وملاحقه التنظيمات الإرهابية تقوم بهما القوات الأمنية التي ستتمكن من دحرها وإنهاء تواجدها".

وكشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عن خطط ستراتيجية لتأمين المناطق الفاصلة بين ثلاث محافظات، فيما أشار إلى أن الخرق الأمني في كركوك لن يمر بدون عقاب.

وقال رسول في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (6 أيلول 2021)، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بالقيام بعمليات نوعية لملاحقة بقايات داعش"، مشيراً الى أن "الخرق الأمني في كركوك محاولة لعصابات داعش الإرهابية لاعطاء صدى إعلامي لها".

وأكد، أن "هناك خططاً ستراتيجية أعدت لتأمين المناطق الفاصلة بين كركوك وديالى وصلاح الدين"، لافتاً الى أن "المعركة مع بقايا داعش استخبارية وقواتنا قادرة على استئصالها".

ونوّه إلى أن "قواتنا الأمنية ستضرب بيد من حديد على تلك الفلول والخلايا ولن تمر هذه العملية الغادرة من دون عقاب".

وأكد متحدث قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في وقت سابق، امتلاك الأجهزة الاستخبارية معلومات متكاملة عن عناصر تنظيم داعش في البلاد.

وقال الخفاجي في حوار أجرته معه الزميلة ختام الغراوي تابعه "ناس" ،(5 أيلول 2021): إن "الهجمات الأخيرة التي شنها التنظيم في عدد من مناطق البلاد، وآخرها هجوم كركوك، دليل على وجود من يدعم ويأوي التنظيم وهو ما يسمى الحواضن، ولدينا معلومات كاملة عن التنظيم، ومستمرون بجهودنا الاستخبارية والأمنية التي وسعناها مؤخراً، في ملاحقة عناصره".

وأضاف، "ستتم إعادة صياغة بعض الخطط الأمنية، وعملنا مؤخراً على تأمين 310 كم من الحدود العراقية السورية، حيث وضعنا كاميرات حرارية وأسلاك شائكة وسدة ترابية، وقمنا بحفر خندق مانع بعرض وطول 3 أمتار، للسيطرة على عملية التسلل، وحاول الكثير التسلل عبر الحدود العراقية السورية، ولكن فشلوا".

وتابع، "قبل يومين، قامت قيادة عمليات حرس الحدود بعملية أمنية مهمة جداً لتأمين الحدود العراقية، وقمنا بعمليات أمنية في الرطبة، وتمكّنا من الوصول وفقاً لمعلومات استخبارية مؤكدة، إلى مضافات تابعة للتنظيم".

لا أجانب في الساحة

وبين الخفاجي، أن "عناصر تنظيم داعش المتواجدين حالياً في العراق محليون، وليسوا أجانب، وهؤلاء لديهم حواضن، وقاعدة بيانات الأجهزة الاستخبارية تؤكد ذلك، ونحتاج إلى تفعيل الجهد الاستخباري في مناطق تواجد عناصر التنظيم".

ولفت إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل قوة منظمة بالتعاون مع أبناء الطارمية، وهذا الأمر دفع إلى تحيّد التنظيم في هذه المنطقة، لذا نحتاج إلى تنظيم وتعاون مشترك".

وأشار إلى أن "تنظيم داعش متواجد في منطقة واقعة ما بين القوات المركزية وقوات البيشمركة، والمراكز المشتركة مع البيشمركة التي تأسست مؤخراً بلغت 6 مراكز، وواجب تلك المراكز هو التنسيق مع قوات الإقليم ومحاربة هؤلاء الموجودين في تلك المناطق، وتطورنا في هذا المجال وانشأنا قوة مشتركة مع البيشمركة لتنفيذ عمليات مشتركة لملاحقة عناصر داعش".

وقتل وأصيب نحو 13 منتسباً في الشرطة الاتحادية، إثر هجوم لتنظيم داعش، جنوبي محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 أيلول 2021)، أن "قوات الشرطة الاتحادية تشتبك مع عناصر عصابات داعش الإرهابية في قاطع ناحية الرشاد بمحافظة كركوك، وقد أدى الحادث إلى استشهاد وإصابة عدد من عناصر الشرطة".

وهاجم عناصر من تنظيم "داعش" بأعداد كبيرة، في ساعة متأخرة من مساء (4 أيلول 2021)، نقطة مرابطة لقوات الشرطة الاتحادية اللواء التاسع عشر في قرية تل سطيح في ناحية الرشاد.

وقال المصدر لـ "ناس"، إنّ "القوات الشرطة تصدت للهجوم لمدة ساعتين، لكن عدم وصول إمدادات بسبب تفخيخ الطريق الواصل إلى الموقع أدى إلى سقوط عدد من المقاتلين وإصابة آخرين".

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