2021/09/06 | 15:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العصائب تشخص 3 اسباب وراء هجمات داعش الاخيرة

عزا عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد الساعدي، الاثنين، اسباب تزايد هجمات عناصر داعش في بعض المحافظات الى 3 عوامل رئيسية.

وقال الساعدي في تصريح خص به NRT عربية (6 ايلول 2021)، ان "الهجمات التي تشهدها محافظات كركوك وديالى و صلاح الدين، تاتي نتيجة قلة انتشار القطعات العسكرية في تلك المناطق".

واضاف ان "التغييرات التي طالت قيادات استخبارية مؤخرا، كان لها الاثر ايضا كونها احدثت ضعفا في التعاون بين الدولة والمواطن".

وطالب الساعدي، "باعادة انتشار تلك القطعات بشكل واسع وتعزيزها بقطعات من الحشد الشعبي و تفعيل الجهد الاستخباراتي للقضاء على جيوب عناصر داعش".

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