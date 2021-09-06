بنسبة 98%.. انجاز مشروع شبكات قضاء الحر في كربلاء (صور)

2021/09/06 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، الاثنين، عن قرب

انجاز مشروع شبكات مجاري قضاء الحر في

محافظة كربلاء المقدسة، ضمن مشاريع

الخطة الاستثمارية للمديرية العامة

للمجاري احدى تشكيلات الوزارة.

و

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