2021/09/06 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة..وصول مواد وصناديق الاقتراع إلى مطار النجف تحضيراً للانتخابات

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