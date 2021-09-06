مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بحادث سير شمال بابل

2021/09/06 | 15:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/قتل شخص وأصيب سبعة أخرون بانقلاب عجلة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين قضاء المسيب وناحية جبلة شمال الحلة اليوم الاثنين.وقال مصدر في شرطة بابل" أن شخصا قتل اليوم وأصيب سبعة أخرون بينهم ثلاثة أطفال بانقلاب عجلة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين قضاء المسيب وناحية جبلة شمال بابل.واضاف أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الحلة الجراحي للعلاج وأن تحقيقا فتح بالحادث"./انتهى

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