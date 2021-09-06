2021/09/06 | 15:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين، عودة تجهيز الغاز الإيراني للمناطق الوسطى بواقع 20 مليون م3 باليوم الواحد، فيما أشارت إلى أنه ما يزال منقطعا تماما على المناطق الجنوبية.وقال الناطق الرسمي باسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استئناف ضخ الغاز الإيراني للمناطق العراقية الوسطى فقط المركز الخبري الوطني.

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