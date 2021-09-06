الناطق باسم القائد العام يكشف عن خطط لتأمين المناطق بين 3 محافظات

2021/09/06 | 15:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، عن خطط ستراتيجية لتأمين المناطق الفاصلة بين 3 محافظات.وقال اللواء يحيى رسول لوكالة الأنباء العراقية، ان “القائد العام للقوات المسلحة وجه بالقيام بعمليات نوعية لملاحقة بقايات داعش”، مشيراً الى أن ” الخرق الأمني في كركوك محاولة لعصابات داعش الإرهابية لاعطاء صدى إعلامي …

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