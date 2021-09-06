2021/09/06 | 15:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إلى محافظة النجف للمشاركة في مجلس عزاء المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم.وقال مكتب الحلبوسي في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمشاركة في عزاء المرجع الحكيم… الحلبوسي يصل النجف المركز الخبري الوطني.

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