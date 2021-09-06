مسعود يدعو الأفغان إلى

2021/09/06 | 15:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تزعم فيه حركة طالبان أنها استولت على المقر الإقليمي في مقاطعة بنجشير شمال أفغانستان، وجه زعيم جبهة المقاومة الوطنية أحمد مسعود نداء إلى الأفغان للانضمام إلى "انتفاضة وطنية" ضد طالبان.

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