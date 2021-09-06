السعودية.. إعدام مدان بـ

2021/09/06 | 15:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت السلطات السعودية، الاثنين، حكما بالاعدام بحق مواطن تمت إدانته بتهريب الأسلحة من وإلى البلاد والاشتراك في "خلية إرهابية".

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