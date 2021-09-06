بغداد تحدد موعد انطلاق مهرجان العراق للسينما والمسرح الدولي

2021/09/06 | 15:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حددت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، موعد انطلاق مهرجان العراق للسينما والمسرح الدولي، فيما اشارت الى ان المهرجان سيتضمن عرض خمسة اعمال مسرحية.

يتبع..

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