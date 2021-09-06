الحرس الثوري يهدد بضرب مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة داخل إقليم كردستان

2021/09/06 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد الحرس الثوري الإيراني بضرب مقار الأحزاب المعارضة الإيرانية داخل أراضي إقليم كردستان العراق.

ونقلت وكالة ايسنا المقربة من قيادات الحرس الثوري عن قائد القوات البرية في الحرس العميد محمد باكبور قوله اثناء تفقده الوحدات الحدودية ونقاط التفتيش على الحدود الشمالية الغربية للبلاد ان صبر ايران بدأ ينفذ تجاه حالة انعدام الامن على الحدود مع العراق نتيجة ما يقوم به عناصر من الأحزاب المعارضة من تسلل وتوجيه ضربات للقوات الإيرانية داعيا السكان في إقليم كردستان الى الابتعاد عن مقار تلك الأحزاب لأنها ستتعرض للضربات على حد قوله.

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