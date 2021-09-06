متابعة ونقاش لمقال الصديق رزكار عقراوي: -أبرز الأسس الفكرية والتنظيمية لليسار الالكتروني (E-Left)، نحو يسار علمي ديمقراطي معاصر- - بشير الحامدي

2021/09/06 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي قرأت بانتباه كبير مقال الصديق رزكار عقراوي ولي حوله بعض الملاحظات أجملها في مسألتين الأولى لماذا خصّ الصديق مشروعه لليسار؟ والثانية حول تنظيم اليسار أم شبكات انتظام ذاتي ومقاومة المسألة الأولى: لماذا تخصيص هذا المشروع لليسار والحال أن هناك معنيين به كمشروع للمقاومة من خارج هذا الدائرة ولا تعنيهم التحديدات الأيديولوجية يسار يمين وسط والتي في الحقيقة لم يعد لها ضرورة لأنها هي ذاتها مصطلحات غير د ......





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