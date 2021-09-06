اقتصاديات الجنس - ربيع نعيم مهدي

2021/09/06 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ربيع_نعيم_مهدي هذا المقال ليس سوى سؤال بسيط، فبغض النظر عن المنظومة الدينية والاخلاقية والقانونية، ماذا لو نظرنا الى مسألة الجنس من زاوية الارقام؟..



كيف ستكون قراءاتنا أو موقفنا تجاه تجارة الجنس في المجتمع البشري؟..



قبل فترة من الزمن، شاهدت مقطعاً قصيراً لأحد صنّاع المحتوى (أحمد سعيد)، والذي كان محور حلقته عن القوة الشرائية للمثليين، والتي بلغت ما يقارب (3,7 ترليون دولار) في عام 2015، وهذه النقطة اثارت فضولي ......





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