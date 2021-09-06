2021/09/06 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4HadUCzUq4I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).