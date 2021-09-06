إخماد حريق داخل مستشفى الرشاد في بغداد

2021/09/06 | 15:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، اخماد حريق داخل مستشفى الرشاد بالعاصمة بغداد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 أيلول 2021)، إن "فرق الدفاع المدني تخمد حادث حريق في حشائش (متيبسة) داخل مستشفى الرشاد للامراض النفسية ببغداد دون تأثر عمل المستشفى أو خسائر تذكر".

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