المشتركة: داعش أوشكت على الانتهاء

2021/09/06 | 15:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنة المشتركة والحشد الشعبي وطيران الجيش، تقوم بدور كبير في ملاحقة بقايا داعش الارهابية في العظيم وكركوك.

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