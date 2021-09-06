الحلبوسي يصل إلى محافظة النجف

2021/09/06 | 15:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الى مدينة النجف.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، في بيان مقتضب، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يصل الى مدينة النجف الاشرف”، دون الإشارة إلى سبب الزيارة.ومن المتوقع أن تكون زيارة الحلبوسي، إلى النجف، لتقديم العزاء لعائلة الحكيم، بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم، […]

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