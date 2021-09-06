ألمانيا تنفي أي صلة بين وفاة سفيرها في الصين ووظيفته

2021/09/06 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه لا علاقة بين الوفاة المفاجئة للسفير الألماني في بكين، يان هيكر، وعمله.

وقال ماس وهو في طريقه لحضور اجتماع في ولاية براندنبورغ: “بالنظر إلى ملابسات وفاته، لا يوجد دليل على أن وفاة يان هيكر مرتبطة بطريقة ما بدوره سفيراً لألمانيا في بكين”.

وأضاف “كانت صدمة كبرى لنا جميعاً، من الصعب علينا جميعاً أن نفهم ما حدث هناك، وأن شخصاً جلسنا معه أخيراً وعملنا معه على قضايا كبيرة ومهمة حقاً، فارق الحياة فجأة، حقق يان هيكر الكثير ولم يبحث عن الأضواء، وللدبلوماسي ولأسرته الحق في الخصوصية والحزن في سلام”.

وفارق هيكر الحياة بعد تسلم منصب السفير الألماني في بكين، وكان في السابق مستشاراً لشؤون السياسة الخارجية لدى المستشارة أنجيلا ميركل، ولا تزال ملابسات وفاته غير واضحة حتى الآن.

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