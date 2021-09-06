الممكن والمستحيل في أفغانستان الطالبانية 

2021/09/06 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشتغل الرأي العام العالمي كثيرا بما يجري في أفغانستان اليوم، لا بسبب قلقه على مآلات الحريات والحقوق، وبالتالي سائر الأحوال المعيشية للشعب الأفغاني فحسب

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