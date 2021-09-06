2021/09/06 | 16:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر معني، الاثنين، تفاصيل الاحداث الفوضوية التي حصلت داخل احد مكاتب الخطوط الجوية العراقية في ايران.

وقال المصدر، لـ NRT عربية، (6 ايلول 2021)، ان "عددا من المواطنين الايرانيين قاموا باحداث فوضى داخل مكاتب الطيران، اعتراضا على عدم وجود رحلة تقلهم الى العراق من اجل اداء مراسم الزيارة الاربعينية".

واضاف المصدر الذي يعمل داخل مكتب الطيران، ان "هؤلاء مواطنيين ايرانيين، عبروا عن غضبهم حين علموا انه لا توجد رحلات جوية الى العراق، ما دفعهم لاحداث الفوضى التي تم توثيقها عبر كاميرات المراقبة وتداولتها منصات التواصل الاجتماعي".

واكد المصدر ان "هؤلاء غير متلقين للقاح كوروناـ حيث يمنع دخولهم الى العراق تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، التي نصت على دخول 30 الف مواطن ايراني ملقح فقط الى العراق لاداء الزيارة

مواطنون ايرانيون غاضبون بسبب إرجاء رحلة للخطوط الجوية العراقية الى كربلاء والنجف pic.twitter.com/2j7Z8SVTYV

— NRT عربية (@ArabicNrt) September 6, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف سبب انفجار غضب الايرانيين داخل أحد مكاتب الطيران العراقية في طهران (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف سبب انفجار غضب الايرانيين داخل أحد مكاتب الطيران العراقية في طهران (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).