الخدمة الإلزامية.. ضرورة للمجتمع ام عسكرة له ؟

2021/09/06 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعاد حسن الجوهري

بين الرفض والقبول يتارجح البت بنحو

رسمي حول مقترح قانون اعادة التجنيد

العسكري.



هل سنشاهد سيطرات تنصب مرة

اخرى في الشوارع ومداخل المدن لاعتقال

المتخلفين او المخالفين عبر انضباط

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