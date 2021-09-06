التجنيد الإلزامي أم التشغيل الإلزامي أيهما أهم؟

2021/09/06 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

طوابير امام مراكز التجنيد..



و رجل

انضباط يعتلي السور لتصدح حنجرته

بأسماء المكلفين لاستلام دفتر الخدمة

ولربما البطاقة الإلكترونية للخدمة!..

كراج النهضة والعلاوي ببغداد وساحة سعد

بالبص

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