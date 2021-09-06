2021/09/06 | 16:20 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات العراقية: الخرق الأمني في كركوك لن يمر دون عقاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/06 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات العراقية: الخرق الأمني في كركوك لن يمر دون عقاب) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات العراقية: الخرق الأمني في كركوك لن يمر دون عقاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).