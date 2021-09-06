الموقف الوبائي: استمرار الاستقرار في مؤشر الاصابات

2021/09/06 | 16:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بكورونا.

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