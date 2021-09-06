2021/09/06 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

دعوة

تدعو وزارة الدفاع المتقدمين للدورة رقم (٨٠) كلية القوة الجوية بصفة (طالب طيار) والمدرجة اسمائهم ادناه الى الحضور لمستشفى المثنى العسكري في الرستمية لإجراء الفحص الطبي وعلى شكل وجبات ووفقا للجداول المرفقة مستصحبين معهم بطاقة اللقاح او فحص (pcr) لم يمض عليه أكثر من (٧٢) ساعة، بالإضافة إلى المستمسكات التالية:١- الوثيقة الدراسة الأصلية بالدرجات حصرا مع (٤) نسخ ملونة٢- هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية مع (٤) نسخ ملونة٣- شهادة الجنسية العراقية الاصلية مع (٤) نسخ ملونة٤- بطاقة السكن الاصلية والبطاقة التموينية الاصلية مع (٤) نسخ ملونة للبطاقتين٥- صورة شخصية عدد (٤)٦- عقد الزواج الاصلي للوالدين مع (٤) نسخ ملونة ………* ملاحظة: في حال صادف يوم الفحص عطلة رسمية تؤجل الوجبة المراد فحصها الى اليوم الذي بعده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع توجه دعوة للمتقدمين الى كلية القوة الجوية بصفة (طالب طيار)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع توجه دعوة للمتقدمين الى كلية القوة الجوية بصفة (طالب طيار)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).