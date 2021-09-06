العمليات المشتركة ترد على ما حصل في كركوك: أليس الصبح بقريب؟

2021/09/06 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوك

رد الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء، تحسين الخفاجي، اليوم الاثنين، على ما حصل في محافظة كركوك قائلا: "أليس الصبح بقريب".

وقال الخفاجي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "ما حصل في كركوك لن يمر دون رد، وردُنا هذه المرة سيكون قاسيا عبر المزيد من الجهد الاستخباري الذي يوقف حركة الارهاب ويستهدفه في العمق من اجل خير كركوك واستقرارها".

وأضاف الخفاجي: "اليس الصبح بقريب؟".

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